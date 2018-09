Il Veneto legge: alleniamoci per la maratona!

Il 28 settembre torna la maratona regionale di lettura Il Veneto legge, la grande festa della lettura per grandi e piccini. La biblioteca Bertoliana anche quest'anno propone sei incontri di riscaldamento nelle varie sedi della città più un incontro nella sede storica il giorno della maratona per concludere le manifestazioni. Sette appuntamenti con la lettura ad alta voce tutti in tema anni Sessanta in omaggio alla rivoluzione socio - culturale del '68.

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 19.00

Sede di Anconetta- via Aurelio Dall'Acqua 16



Natalia Ginzburg: Lessico famigliare

Lettura scenica di Stefania Carlesso

info: anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it