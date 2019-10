Il valore dell'empatia - l'arte di parlare e ascoltare con il cuore.

Incontri sul tema "IL VALORE DELL'EMPATIA"

Lunedì 11 Novembre dalle ore 20:30 si tratterà l'arte di parlare e ascoltare con il cuore.

Lunedì 9 Dicembre dalle ore 20:30 si tratterà il tema delle emozioni e relazioni.

Due incontri per acquisire conoscenze e strumenti pratici per comunicare con l’altro in maniera chiara e autentica, per creare rapporti armoniosi e felici.L'antica scienza dello Yoga offre insegnamenti di grande efficacia sulla scelta e l'uso delle parole, sulle principali modalità di rapportarsi agli altri per favorire un genuino sviluppo armonico anche nei conflitti, approdando a livelli più elevati di consapevolezza.



Serata creata sugli insegnamenti e opere di Marco Ferrini, a cura di Natalina Morlin Docente CSB, con video proiezione.



Pur trattando argomenti consequenziali non è indispensabile aver partecipato alla prima serata per apprezzare la seconda e viceversa.

Ingresso libero per info:349 8652896