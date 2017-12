Il Trenino di Natale torna nel centro storico di Vicenza per le festività

Per tutto il periodo delle feste in centro storico arriva il Trenino di Natale con promozioni speciali per l'8 dicembre e per le famiglie numerose. Per le festività natalizie fino a lunedì 15 gennaio, torna lungo le vie del centro il trenino di Natale, elettrico su gomma, silenzioso ed ecologico, primo del suo genere immatricolato a Vicenza, composto da una motrice e tre vagoni con trasporto fino a 24 persone e realizzato dalla ditta Otec di Poiana Maggiore.

Il Trenino di Natale circolerà il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi per l'intera giornata, con partenza alle 11, sosta alle 12.30, per ripartire poi dalle 15.30 alle 19. Da venerdì 22 dicembre a sabato 6 gennaio il trenino sarà in circolazione tutti i giorni per l'intera giornata.

COSTI E PROMOZIONI. Salire a bordo costerà 2.50 euro a persona (sia adulto che bambino). Previste promozioni speciali per mercoledì 8 dicembre con corse a 1 euro per tutti i bambini accompagnati da un adulto, che pagherà 2.50 euro. Ogni bambino che salirà sul trenino riceverà inoltre uno sconto di 0. 50 euro da utilizzare per un giro sulla giostra a cavalli o per l'acquisto di uno zucchero filato o di pop corn. Inoltre durante tutto il periodo natalizio sono previste agevolazioni per le famiglie numerose.

PERCORSO TRENINO: piazza Castello, corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra' Muscheria, contra' Garibaldi, contra' Battisti, corso Palladio, contra' Porti, contra' Riale, corso Fogazzaro, contra' Battisti, contra' Garibaldi, piazza Duomo, contra' Vescovado e piazza Castello. Fermate davanti alla giostra dei cavalli in corso Palladio, slargo Zileri, e in piazza dei Signori, davanti alla Loggia del Capitaniato.

È prevista una sosta del trenino al mercato ortofrutticolo con il seguente percorso per raggiungere il centro storico: viale del Mercato Nuovo, via dei Cairoli, via Bonollo, contra' del Quartiere, via Montagna, contra' Cordenons, contra' San Marcello, contra' Mure di porta Castello, piazza Castello. Da Piazza Castello il trenino ripartirà, attraversando corso Santi Felice e Fortunato, piazzale Giusti, contra' Porta Nova, via Bonollo, via dei Cairoli e viale del Mercato Nuovo.

L'iniziativa, che ha ottenuto il via libera dell'amministrazione comunale nell'ottica della valorizzazione del centro storico nel periodo dello shopping prenatalizio, è stata promossa dall'assessorato comunale alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti ed è a cura della ditta Gomma Magica snc di Cavaliere Lino & C.

“Riproponiamo anche per quest'anno l'iniziativa, a costo zero per l'amministrazione comunale, del trenino elettrico per allietare le passeggiate e lo shopping durante le Feste di Natale nel cuore della città – ha dichiarato l'assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti – Sono certo che la proposta sarà accolta favorevolmente dai cittadini, dai turisti e dai commercianti”.

