Il tempo e l’oro è un percorso teatrale, un vero è proprio spettacolo, non una semplice visita guidata che vi farà conoscere da vicino gli orafi e gli orologiai della nostra città.

Il tempo è l’oro è una performance itinerante che racconta la storia della nostra città e degli artigiani orafi ed orologeri, custodi di una tradizione che trova le sue radici già nel 1300. Partendo dai Giardini Salvi, prima sede della fiera di Vicenza, attraversando Corso Fogazzaro e concludendo in piazza dei Signori, exvUoto teatro accompagnerà gli spettatori in un itinerario emotivo lungo il quale si avvicenderanno momenti di narrazione, momenti performativi e visite alle botteghe. Il tempo e l’oro è l’occasione per riappropriarsi della nostra storia cittadina, per ricordarci che a Vicenza l’oro ancora è motore di economia e scorre, a volte un po’ nascosto, in tutta la città; è dunque un modo per ricordare che l’oreficeria e l’orologeria ancora definiscono la nostra identità.



In due orari (15:00 e 17:00) potrete partecipare gratuitamente al percorso.

LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA, I POSTI SONO LIMITATI

Per riservare il posto è necessario scrivere a exvuototeatro@gmail.com o contattare il numero +393383235847.

Si consigliano scarpe comode.

Da tempo exvUoto teatro porta avanti progetti di riqualificazione urbana e storytelling, la performance Il tempo e l’oro, ideata appositamente per Vicenza in oro 1333, si richiama a questo personale modo di lavorare della compagnia: attraverso un linguaggio lieve e poetico, gli spettatori si sentiranno di nuovo a casa nelle botteghe artigiane del centro storico.



Il Tempo e l'Oro - Spettacolo teatrale itinerante

9 novembre, sabato ore 15:00 e ore 17

Ritrovo: Giardini Salvi, Vicenza

