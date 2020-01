Il Tempo e l'Oro: passeggiata alla scoperta degli artigiani orafi

IL TEMPO È L’ORO è una performance itinerante. Una passeggiata lieve e poetica che racconta la storia della nostra città e degli artigiani orafi ed orologieri, custodi di una tradizione che trova le sue radici già nel 1300 e che ha contribuito, assieme a Palladio a costruire l’identità di Vicenza.

exvUoto teatro accompagna gli spettatori in un itinerario storico ma soprattutto emotivo lungo il quale si avvicendano momenti di narrazione, momenti performativi e visite alle botteghe artigiane. IL TEMPO E L’ORO è l’occasione per riappropriarsi della nostra storia cittadina, per ricordarci che a Vicenza l’oro è ancora motore di economia e che scorre, a volte un po’ nascosto, in tutta la città. È un modo per ricordarci che l’oreficeria e l’orologeria ancora definiscono la nostra identità.



Due gli appuntamenti: uno alle 15.00 e uno alle 17.00.

Il punto di ritrovo è l’entrata dei Giardini Salvi, lato Piazzale A. De Gasperi.

La partecipazione è gratuita, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero di telefono 338 3235847 oppure all’indirizzo e-mail info@exvuototeatro.it.

Da tempo exvUoto teatro porta avanti progetti di riqualificazione urbana e storytelling. La performance IL TEMPO E L’ORO, ideata appositamente per l’Associazione Vicenza in oro 1333 in occasione del ViOff a gennaio 2019, si richiama a questo personale modo di lavorare della Compagnia: attraverso un linguaggio lieve e poetico, gli spettatori si sentono di nuovo a casa nelle botteghe artigiane del centro storico.

Il Tempo e l'Oro

SAB 25 GEN

ore 15:00, 17:00

Giardini Salvi

Corso Santi Felice E Fortunato, 4,Vicenza