Il Sogno, il Simbolo, l'Assoluto - incontro a Vicenza sull'interpretazione dei sogni

Per la prima volta l'associazione Universo Filosofico, è a Vicenza.

Per questo primo incontro, verrà affrontato il tema del Mondo Onirico.

Attraverso gli insegnamenti del Buddha, di Platone o di Zoroastro, con l'ausilio di testi Sacri come l'Upanishad, la Bibbia o il Talmud, in maniera pragmatica si esporrà il concetto di Sogno.

Imparare a comprendere cos'è il Sogno e semmai a cosa serve...per poi anche interpretarlo, è sempre stato il motivo principale per cui le grandi Civiltà del passato, hanno lasciato grandi testimonianze rivelatorie

Durante la conferenza verranno quindi esposte anche le metodologie per sperimentare coscientemente il mondo Onirico. Rivalorizzando il concetto di Sogno Lucido.

"Il Sogno è come un libro... se non lo leggi non serve a nulla..."