"Il Signor Giulio": omaggio a Savoini per il 115° compleanno del Vicenza Calcio

Giovedì 9 marzo alle 18 nella Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino di Vicenza in corso Palladio verrà presentato dagli autori, Laura Anni, Anna Belloni, Andrea Lazzari e Mario Pavan il libro "Il Signor Giulio" (Sport Editore) in occasione del 115° compleanno del Vicenza calcio. Il protagonista del volume è Giulio Savoini, il giocatore che detiene il record di presenze con la maglia biancorossa (317). Il difensore, nativo di Cressa nel novarese, ma fin da giovane trapiantato nel capoluogo berico, decise di non lasciare più la società, a cui aveva legato la sua carriera, di calciatore prima e di allenatore poi. Nella sua doppia veste calcistica, ma soprattutto nelle sua figura di uomo, Savoini viene raccontato attraverso le testimonianze di amici, ex compagni, dirigenti, allenatori e semplici appassionati, che avevano avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne le qualità. L’idea del libro è venuta ad un gruppo di amici: Laura Anni, Anna Belloni, Andrea Lazzari e Mario Pavan. Pagine scritte grazie anche all’apporto e all’incoraggiamento della signora Lia Paulon, sostegno e braccio destro di Giulio Savoini per molti anni. Alla presentazione saranno presenti molti rappresentanti del Vicenza Calcio di oggi e di ieri e l’assessore alla formazione Umberto Nicolai. Il libro sarà in vendita da giovedì 9 marzo al costo di 12 euro e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ingresso libero.

BIOGRAFIA DI GIULIO SAVONI (da wikpedia.org): calciatore ed allenatore nato a Cressa (NO) il 28 settembre 1930 e morto a Vicenza il 25 luglio 2015. Da giocatore fu un terzino, muovendo i primi passi nel mondo del calcio professionistico con l'Alessandria, con cui esordì in Serie B nel campionato 1949-'50: retrocesse in Serie C, dove giocò poi altri tre campionati, ottenendo la promozione nell'ultimo. Arrivò al Lanerossi Vicenza nel 1953, grazie alla fusione della società vicentina con il colosso laniero di Schio, che portò una buona liquidità nelle casse della squadra. Per il resto della sua vita legò poi il suo nome ai colori biancorossi, prima come giocatore, poi come allenatore e collaboratore tecnico. Titolare nel primo campionato, giocò un ruolo da comprimario nel secondo, quello della promozione in Serie A (1954-1955), tornando ad imporsi come titolare fisso solo nel 1957-'58, quando gli viene anche affidata la fascia di capitano. Proprio in quell'anno fu protagonista di un episodio curioso che ne segnò la carriera. Il 9 febbraio 1958, in occasione della trasferta a Bergamo contro l'Atalanta manca il terzino titolare Capucci e Savoini si propone scherzosamente di sostituirlo. Sceso in campo, è fra i migliori del pesante 4-2 inflitto ai nerazzurri, con le sue incursioni sulla fascia, tanto da essere riproposto come terzino d'attacco fino al termine della stagione. L'anno successivo segna ben 10 reti, tornato alla sua posizione originaria, ma continuò ad alternare i due ruoli. Guidò il Vicenza al ruolo di provinciale di lusso, conquistando non solo ripetute salvezze ma anche ottimi piazzamenti come due sesti posti (1964 e 1966). In carriera ha totalizzato complessivamente 278 presenze e 27 reti in Serie A e 33 presenze e 5 reti in Serie B. Infortunatosi ad un ginocchio, terminò la carriera nel 1966 con il record assoluto di 317 presenze in maglia biancorossa. Iniziò ad allenare in provincia, dapprima all'Azzurra Sandrigo, quindi nelle giovanili del Vicenza, dagli allievi agli juniores fino alla Primavera. Entrò poi come collaboratore tecnico in prima squadra, ricoprendo per vari anni la carica di vice allenatore, fino ad essere chiamato in panchina nel 1980-81 in maniera molto frettolosa, senza poter nulla fare per salvare la squadra dalla retrocessione in Serie C1. Rimase tuttavia nei ranghi della società, a cui è rimasto fedele per 50 anni, togliendosi una grande soddisfazione. Chiamato al difficile compito di una disperata salvezza al termine della stagione 1989-90, riesce a strappare la vittoria contro il Prato all'ultima di campionato, arrivando così allo spareggio ancora con i toscani, nuovamente battuti con la permanenza in Serie C1 per il Vicenza.

