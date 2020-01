“Il Senso della Musica - ciclo di conferenze con musica”. Il primo appuntamento dal titolo “Consonanza e dissonanza: considerazioni fisiologiche” si terrà mercoledì 22 gennaio alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Domenico annessa all’Istituto vicentino. Spiega la Bartesaghi: “Le basi della musica hanno sempre posto numerosi interrogativi a filosofi, matematici, psicologi e neurofisiologi. Tutte le culture usano combinazioni di suoni come base per l’espressione musicale. L’interazione tra suoni simultanei produce una sensazione che può essere caratterizzata dal suo grado di consonanza (piacevolezza) o dissonanza (spiacevolezza). Comprendere i meccanismi tramite i quali il cervello elabora suoni simultanei è tuttora una sfida per le neuroscienze. Questa conferenza si propone di presentare lo stato dell’arte riguardo ai correlati nervosi associati alla percezione della consonanza e della dissonanza. Gli intervalli considerati più consonanti sono quelli che si verificano più frequentemente in culture diverse e periodi storici diversi. Verranno discusse le opinioni correnti riguardo le basi innate o acquisite di certe preferenze tonali da parte degli esseri umani”. Ci sarà inoltre una parte musicale con l’esecuzione di musiche di Louis Couperin, Dietrich Buxtehude, Giles Farnaby, Jan Pieterszoon Sweelinck, Girolamo Frescobaldi e Thomas Morley interpretate al clavicembalo da Lisa Moroko. L’ingresso è gratuito.

INGRESSO LIBERO

Programma musicale:

Louis Couperin (1626-1661)

Preludio non misurato in sol minore

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Suite in sol minore BuxWV 242

Allemande - Courante - Sarabande - Gigue

Giles Farnaby (1563-1640)

Tell mee, Daphne FVB 280

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Capriccio Aeolian (attribuito)

Anonimo

Why aske you

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata Prima dal “Primo libro di toccate et

intavolature per cembalo e organo”

Thomas Morley (1557/1558-1602)

La Volta FVB 159 (arr. William Byrd)

Lisa Moroko, clavicembalo

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo”

Contra’ San Domenico, 33 Vicenza - 0444 507551