Il Russian National Show “Gzhel”  sarà anche a Palazzo Leoni Montanari

Il 1° gennaio 2020, alle ore 15.00, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, ci sarà una sorprendente incursione a Palazzo Leoni Montanari di danze tradizionali russe, della durata di circa 20 minuti, con alcuni artisti del Russian National Show “Gzhel”; lo spettacolo sarà proposto integralmente nella stessa giornata al Teatro Comunale di Vicenza alle ore 17.00 (biglietti esauriti). Fin dal 1988, anno della sua nascita, l’ensemble porta in scena un caleidoscopio di danze nazionali, che intendono esaltare l’antico folklore del popolo russo, omaggiando, al contempo, anche i capolavori mondiali della danza tradizionale.

Si potrà entrare a Palazzo Leoni Montanari in occasione della mostra ‘Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e bellezza nell’arte russa’: con il biglietto della mostra, aperta il primo dell’anno in orario ridotto dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30 - biglietto di ingresso a € 5, € 3 ridotto) si potrà assistere ad alcune danze folkloristiche dello spettacolo “Gzhel”.

Uno spettacolo raffinato ed emozionante, applaudito in molti Paesi, che presenterà i balli della tradizione russa, il balletto e le danze folkloriche.

Preparatevi a fantastiche acrobazie, salti e giravolte al limite dell'umano, che vi lasceranno con il fiato sospeso.