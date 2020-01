Il rapper Emis Killa a Vicenza

Sabato 18 Gennaio 2020 Amis Disco Club ospita EMIS KILLA Dj Set, il rapper multiplatino torna a infiammare il pubblico vicentino con le hit tratte dall’album “Supereroe”. Più di 25 tra dischi d’oro e platino, oltre 3.000.000 fan sui social, più di un milione di iscritti al canale Youtube, oltre due milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un successo editoriale con il suo libro “Bus 323. Viaggio di sola andata”, conduttore televisivo e radiofonico… Emiliano Giambelli è riuscito in pochi anni ad imporsi come uno degli artisti più autentici, veri e talentuosi della scena rap e musicale italiana.

Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, è ormai diventato un vero e proprio fenomeno di massa, emblema della nuova generazione di artisti della musica italiana. Classe 1989, comincia ad avvicinarsi al rap a 14 anni e nel 2007 partecipa al concorso Tecniche perfette, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Nato il 14 novembre 1989 a Vimercate, in Brianza, a est di Milano, Emis Killa si è dimostrato sin da piccolo poco incline allo studio. Dopo soli due mesi di superiori ha abbandonato la scuola e ha decide di iniziare a lavorare nei cantieri come muratore (preparatore di cemento, per l’esattezza). Ma al tempo stesso ha anche cominciato a spacciare e a rubare soldi e oggetti di valore, diventando a tutti gli effetti un criminale. La svolta arriva quando, ancora adolescente, resta vittima di un incidente in moto, investito da un’auto. Grazie al rimborso dell’assicurazione si è comprato un computer e ha cominciato ad ascoltare musica su Internet (soprattutto rap) e a comporre qualche brano.

Diventa famoso nel 2017 quando esce il singolo Linda, seguito il 20 febbraio 2018 da un secondo inedito, Serio, in collaborazione con Capo Plaza. L'8 giugno dello stesso anno è uscito un terzo singolo, Rollercoaster, il quale anticipa il suo quarto album.

Nel 2019 ha collaborato con MadMan al singolo Supernova, incluso in MM vol. 3, con Fedez al brano Kim & Kanye, presente in Paranoia Airlines, e con Geolier nel brano Como te. Il 10 aprile è uscito inoltre il singolo inedito La mia malattia.



LA CONSOLE

Dj Set : EMIS KILLA

Deejay: K Robin

Voice: Salvo Gagliano



PREZZI



ONLINE : acquista il ticket su TicketSms per l'ingresso ridotto a 13€ Donna e 16€ Uomo con DUE consumazioni : http://www.ticketsms.it/event/S2ikCnGG



ALLA PORTA :

- 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝟎𝟏.𝟎𝟎 : Donna 13€ , Uomo 16€ con una consumazione

- 𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐥𝐞 𝟎𝟏.𝟎𝟎 : Donna 15€ , Uomo 18€ con una consumazione



Amis Disco Club

Via Del Commercio, 24

36100 Vicenza

GEN 18

Amis ospita Emis Killa

sabato dalle ore 23:00 alle 04:30