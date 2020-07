Il principe felice: spettacolo a Montecchio Maggiore per i bambini e famiglie

Giovedì 23 luglio alle 21 il giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore ospita lo spettacolo per bambini dai 4/5 anni in su “Il principe felice”, proposto da Fondazione AIDA per la rassegna “Estate in favola” nell’ambito di Estate d’Eventi.

È la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e un principe. Sul palcoscenico due attori che narrano, si muovono, cantano, e dalle cui mani, dal nulla, come per magia, utilizzando pezzi di carta e cartoncino, tutto nasce e la storia si dipana. Sotto gli occhi dello spettatore si formano nuvole, rondini, angeli, fiori, ecc. Tutte le forme realizzate con la carta sono facilmente ricostruibili anche dai bambini.



INGRESSO € 4,00; RIDOTTO € 2,00 (fino ai 12 anni).

Posti limitati. Posto unico non numerato. Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it.

Info: promozione@fondazioneaida.it - 045 8001471.