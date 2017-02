"Il Potere dei Pensieri" a Sovizzo

CORSO PRATICO INTENSIVO CORSO UFFICIALE HEAL YOUR LIFE@ - METODO LOUISE HAY Tecniche pratiche per sviluppare pensiero positivo, autostima e amore per se stessi. 8 APRILE 2017 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19.00 SOVIZZO (VI) E' LA PRIMA GIORNATA DEL CORSO ORIGINALE HEAL YOUR LIFE® DI LOUISE HAY CHE DA 30 ANNI AIUTA MILIONI DI PERSONE IN TUTTO IL MONDO A PORTARE NELLA LORO VITA I CAMBIAMENTI DESIDERATI, A RITROVARE BENESSERE E SERENITÀ. UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ALL'INTERNO DI NOI STESSI DOVE: 1. LIBERARCI DAL PASSATO (CONDIZIONAMENTI E CREDENZE LIMITANTI, PENSIERI NEGATIVI, BASSA AUTOSTIMA) 2. IMPARARE A VIVERE NEL PRESENTE (SVILUPPARE IL MERITO, LA FIDUCIA, L'AUTOSTIMA, L'AMORE PER NOI STESSI, L'ACCETTAZIONE DI NOI STESSI, INCONTRARE IL NOSTRO IO INTERIORE) 3. CREARE IL FUTURO DESIDERATO (CREARE NUOVI PENSIERI E CONVINZIONI POTENZIANTI, COSTRUIRE LE BASI DELLE NOSTRA NUOVA VITA) LOUISE HAY Madrina del pensiero positivo, autrice di numerosi best-seller di auto-aiuto tra cui il celebre "Puoi Guarire la tua Vita" che ha rivoluzionato il modo di pensare e di vivere di di persone nel mondo.

COS'E': Questo meravigliosa giornata esperienziale è stato progettata e ideata da Louise Hay per incontrare noi stessi, imparare ad amarci veramente e guarire la nostra vita da ciò che ci blocca. Amare noi stessi segnifica sentire di meritare amore semplicemente perché esistiamo, per diritto di nascita. Per Louise Hay l'unica chiave per il cambiamento positivo è l'amore e l'accettazione totale di noi stessi qui e ora. Guarire la nostra vita significa modificare il modo in cui sperimentiamo gli eventi, cambiare gli occhiali con cui interpretiamo noi stessi e le nostre esperienze passate, presenti e future. "Solo quando capiamo i nostri pensieri e il nostro stato interiore, possiamo liberarci dagli schemi mentali negativi e cambiare la nostra vita" Louise Hay.

A CHI SI RIVOLGE: A chi vuol conoscere e fare proprio il METODO LOUISE HAY - A chi vuol CONSOLIDARE gli insegnamenti già appresi in altri corsi o nella lettura dei libri di Louise Hay e incorporarli più efficacemente nella propria vita quotidiana - A chi vuol prendere consapevolezza dei propri PENSIERI e scoprire come essi influiscano sui propri stati emotivi e sui propri comportamenti - A chi vuole sviluppare più AMORE per se stesso/a e una maggiore AUTOSTIMA - A chi vuol lasciare andare CREDENZE negative che bloccano la gioia di vivere e l'intuito - A chi vuole CAMBIARE il proprio modo di pensare e creare nuove credenze potenzianti per vivere una vita più soddisfacente e gioiosa - A chi vuole apportare dei CAMBIAMENTI POSITIVI nella propria vita personale e professionale - A chi vuole imparare i segreti delle AFFERMAZIONI POSITIVE e come creare le proprie affermazioni personali - A chi vuole conoscere e ricevere SUPPORTO da un gruppo di persone che seguono lo stesso percorso di crescita personale.

IMPARERAI: A scoprire la filosofia di LOUISE HAY che ha rivoluzionato il modo di pensare e di vivere di milioni di persone in tutto il mondo - Le LINEE GUIDA fondamentali per implementare e incorporare al meglio, nella tua vita quotidiana, i benefici del metodo Heal your Life® di Louise Hay - A riconoscere, identificare e depotenziare le tue CREDENZE LIMITANTI - A prendere consapevolezza dei tuoi PENSIERI e della loro influenza nella tua vita - A usare il metodo delle AFFERMAZIONI e a creare le tue personali affermazioni positive - A cambiare i tuoi PENSIERI rendendoli funzionali al tuo benessere - A sviluppare AMORE, RISPETTO e ACCETTAZIONE INCONDIZIONATI per te stesso/a e per gli altri - A entrare in contatto e dialogare con il/la tuo/tua BAMBINO/A INTERIORE - A coltivare il MERITO e l'AUTOSTIMA - Ad AMARE te stesso/a e ad aumentare la fiducia in te stesso/a - A sviluppare nuovi modi di utilizzare al meglio le risorse già presenti in te stesso/a liberando ENERGIA VITALE - Ad avere una nuova CONSAPEVOLEZZA sul modo di vedere te stesso/a, il mondo che ti circonda e gli eventi della tua vita.

COSA PORTERAI A CASA CON TE: Strumenti pratici per guarire daciò che ti blocca e ti trattiene da una vita prospera, serena, sana - Tecniche efficaci per ritrovare energia vitale e per ottenere ciò che desideri - Un gruppo di lavoro affiatato che diventa un punto di riferimento nel tempo - Gli insegnamenti, i punti chiave e le tecniche semplici, divertenti, efficaci e flessibili del metodo Heal your Life® da usare poi anche a casa in totale autonomia in ogni area della tua vita

TEMI PRINCIPALI TRATTATI: I nove PUNTI CHIAVE della filosofia di Louise Hay - Le CREDENZE LIMITANTI: come riconoscerle e depotenziarle - Il POTERE DEI PENSIERI: cambiare i propri pensieri e renderli funzionali al proprio benessere - Il contatto e il dialogo con il proprio BAMBINO INTERIORE - Il MERITO - L'AUTOSTIMA - Il lavoro allo SPECCHIO - Gli OTTO PRINCIPI FONDAMENTALI per creare affermazioni potenti - L'AMORE INCONDIZIONATO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL WORKSHOP: E' ESPERIENZIALE, è strutturato in esercizi pratici sia di gruppo, sia individuali, include visualizzazioni e meditazioni guidate. E' OLISTICO, lavora su tutti e quattro i livelli energetici: fisico, emotivo, mentale e spirituale E' COMPLETO, l'esperienza del corso è fruibile immediatamente e in modo autonomo. E' a NUMERO CHIUSO per poter seguire al meglio ogni singolo partecipante. E' in formato INTENSIVO per potersi concentrare totalmente su se stessi e dedicarci la completa attenzione che meritiamo, senza distrazioni, in un ambiente protetto, raggiungendo così in una giornata grandissimi risultati. E' un corso UFFICIALE Heal your Life®, approvato e riconosciuto da Louise Hay e può essere condotto esclusivamente da insegnanti certificati Heal your Life® CHI CONDUCE IL WORKSHOP Dott.ssa Tania Imperi Insegnante certificata dei corsi Heal your Life® di Louise Hay Trainer di Crescita Personale Counselor, Coach e Mediatrice Familiare Ideatrice del Metodo3x30 e del Percorso PSPC®. INFO E PRENOTAZIONI: Dott.ssa Tania Imperi +39 349 6337323 - tania.imperi@taniaimperi.it - www.taniaimperi.it.

