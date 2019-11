“Il piccolo principe” di Saint-Exupéry a Thiene

Canzoni originali, musica dal vivo, danza e teatro per ripercorrere le immortali pagine di Saint-Exupéry e ricordare un piccolo principe thienese, Andrea, che, dopo essere passato velocemente sulla Terra, è volato sulla sua stella dieci anni fa.

Saranno più di trenta gli artisti in scena alla prima dello spettacolo musico-teatrale “Il piccolo principe”, sul palco del Teatro comunale di Thiene sabato 30 novembre alle 20.45 per festeggiare i 25 anni della Fondazione Città della Speranza. Un’iniziativa realizzata con la collaborazione della Città di Thiene.

«Abbiamo riletto e proporremo Il piccolo principe interpretando il tema del prendersi cura, inteso come impegno a coltivare i legami, la relazione con qualcosa e qualcuno - spiega Chiara Turra, ideatrice dello spettacolo, forgiato poi a quattro mani con Francesca Tres -. Siamo circondati da un mondo che non trova il tempo di fermarsi, prendere fiato e inspirare bellezza, da qui nasce la mia urgenza di cercare uno spazio di tregua, che certe volte solo l’arte può dare. Ho trovato quella tregua in una lettura fatta da bambina e ripresa dopo diversi anni con occhi più maturi».

In scena, artisti esperti, giovani talenti, e persino piccole danzatrici, «per raggiungere, tra il pubblico, grandi e piccini, ma soprattutto per raggiungere il bambino che sta dentro ciascuno».

L’ingresso è a offerta libera, a favore della Città della Speranza.