Il nuovo "aperitivo autoctono" allo Snack Bar di Montecchio Maggiore

Venerdì 13 gennaio alle 18 è in programma il primo appuntamento di "Autoctono Wine & Food Tour 2017" per lanciare tra i giovani l'aperitivo alternativo con i prodotti vicentini tra vini e specialità locali al posto del tradizionale spritz presso lo Snack Bar di Montecchio Maggiore in viale Europa 50. Si vuole sperimentare la nuova tendenza di un calice di Gambellara piuttosto che le bollicine del Vespaiolo e del Durello o un Tai Rosso in abbinamento con un pezzo di Asiago Dop o finger food con gli asparagi di Bassano. I partecipanti potranno degustare i vini e assaggiare i prodotti tipici, ascoltando il racconto dei produttori presenti. La rassegna enogastronomica "Autoctono Wine & Food Tour 2017" prevede un calendario di 15 serate da gennaio a maggio grazie alla proposta dei Consorzi di Tutela dei vini della Provincia di Vicenza (Breganze, Colli Berici e Vicenza, Durello, Gambellara).

ELENCO CIBO E VINO