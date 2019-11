Il nostro pianeta è in fiamme: convegno sul cambiamento climatico

Si terrà domenica dalle 9 alle 16 presso il Bocciodromo un convegno sul cambiamento climatico con esperti di rilievo,

Ci sarà Marco Rabito metereolo, grande studioso dei fenomeni estremi, un giornalista di Altroconsumo che illustrerà il problema plastica, si parlerà poi di consumo di suolo, Vicenza è una delle provincie più cementificate d'Italia, di energie rinnovabili, la pausa pranzo sarà con cibo vegano.

Ore 9.30

La porta del frigo è stata lasciata aperta: appunti sul “special report on global warming of 1,5” e sul “climate change and land “ dell’IPCC.

discussant Paolo Perlasca (dott. forestale)

Ore 10.30

Il cambiamento climatico e i fenomeni atmosferici estremi.

discussant Marco Rabito (meteorologo e divulgatore scientifico)

ore 11.30

“Plastica addio? Come orientarsi tra greenwashing e false soluzioni.

discussant Chiara Spadaro (giornalista di Altraeconomia)

Dalle ore 12.30 ale ore 13.30 pausa pranzo (vegan)

Ore 13.30

L’estinzione del fossile e le energie rinnovabili.

discussant Gianluca Ruggeri (ricercatore dell’università dell’Insubri, attivista energetico)

Ore 14.30

Se il clima fosse una banca lo avrebbero già salvato, il ruolo delle banche nella crisi climatica.

discussant Andrea Barolini (Valori.it esperto di clima ed ambiente)

Ore 15.15

Elementi di Ecologia Politica.

discussant Antoniio Pio Lancellotti

Ore 15.45

Grandi opere, consumo di suolo, cemento, CO2 ed ecosistemi.

discussant Mattia Donadel (attivista di Opzione Zero)

Domenica 24 Novembre CS Bocciodromo, Via Rossi 198, quartiere dei Ferrovieri, Vicenza

Convegno Pubblico

Una giornata di studio, analisi e formazione verso lo sciopero climatico globale del 29 novembre

Infoline: Francesco 3402161659. pianetainfiamme@gmail.com

l’evento è gratuito, la prenotazione è consigliata sa per il convengo che per il pranzo.

Organizzato da Fridays For Future Vicenza - Italy