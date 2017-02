"Il Nido di Griffy": laboratori per bambini a "Il Grifone Shopping Center"

Da fine gennaio ai primi di marzo il centro commerciale "Il Grifone Shopping Center" di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 organizza alcuni laboratori per bambini al "Nido di Griffy" dai pupazzi di neve ai cappellini stravaganti fino alle maschere e alle cornici di coiriandoli per il Carnevale o ai quadretti da regalare per la Festa della Donna. Previsti anche numerosi laboratori-gioco, come i giochi di gruppo, i truccabimbi, gli "strizza palloncini" e i tatuaggi. Pratecipazione gratuita.

Il calendario degli appuntamenti:

Dal 30 gennaio al 3 febbraio: "Pupazzi di Neve Ballerini" - Tantissima fantasia e un pizzico di pazienza per costruire dei simpatici pupazzetti di neve, con l'aiuto di legnetti, per stupire gli amici

Dal 6 al 10 febbraio: "Cappellini Stravaganti" - Divertirsi nel creare un cappellino davvero speciale da indossare alla Festa di Carnevale.

Dal 13 al 17 febbraio: "Maschere di Mani" - L’impronta della mano si trasformerà in una bellissima maschera di Carnevale da regalare agli amici o da indossare.

Dal 20 al 24 febbraio: "Cornice di Coriandoli" - Verrà realizzata una bellissima cornice con tanti coriandoli - Scatta una fotografia in maschera e incorniciala

Dal 27 febbraio al 3 marzo: "Festa della Donna" - In attesa dell’8 marzo si preparerà un bellissimo quadretto da regalare a una persona speciale.



Il programma dei laboratori-gioco:

Venerdì 3 febbraio: Strizza palloncini!

Lunedì 6 febbraio: Trucca bimbi!

Giovedì 9 febbraio: Strizza palloncini!

Lunedì 13 febbraio: Tatuaggi!

Mercoledì 15 febbraio: Giochi di gruppo

Venerdì 17 febbraio: Strizza palloncini!

Martedì 21 febbraio: Trucca bimbi!

Giovedì 23 febbraio: Strizza palloncini!

Lunedì 27 febbraio: Tatuaggi!

