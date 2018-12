Il negoziato delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

La politica mondiale ha ottenuto ciò che è possibile o ciò che è necessario?



Daniele Pernigotti, esperto del negoziato UNFCCC e autore di Con l'acqua alla gola*, ci racconterà l'esito della recente Conferenza delle Parti sul Clima del 2018 (COP24) tenutasi a Katowice, in Polonia, dal 2 al 14 dicembre.



Ci racconterà inoltre di come ha raggiunto la conferenza IN BICICLETTA da Venezia con il progetto Ride WIth Us. [ http://www.ridewithus.eu ]



Ti aspettiamo giovedi 27 dicembre alle 19.00 a Porto Burci per approfondire il discorso, capire cosa è successo, cosa ci attende e cosa possiamo fare insieme.