"Il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" sull'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio alle 9 il Consorzio Pro Loco Colli Berici organizza l'escursione storico-naturalistica "Il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri" nell'Altopiano di Asiago con una passeggiata di mezza giornata in uno dei siti più spettacolari e significativi della Grande Guerra "La Mulattiera dei Granatieri di Sardegna". La camminata è ideale per chi desidera abbinare un percorso poco impegnativo con la visita di un luogo di elevato valore storico.

PROGRAMMA. Ritrovo al piazzale “Principe di Piemonte” vicino alla Chiesetta dei Donatori di Sangue sul Monte Cengio: lungo la statale del Costo, al termine della salita svoltare a sinistra in prossimità della locanda “Ai Granatieri” da Carletto e proseguire per 4 km. Difficoltà: media. Al termine dell’escursione piccolo buffet offerto dalle guide. Nel pomeriggio possibilità di visita e messa al Cimitero Militare di Campiello con buffet finale offerto dalla parrocchia. Si raccomanda di portare una torcia elettrica e di usare scarponcini da montagna o da trekking.

ITINERARIO. Il sentiero che percorreremo si sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva all’aperto e in gallerie. La funzione di questa "mulattiera di arroccamento" o "granatiera" era di consentire l’accesso delle truppe italiane alla zona sommitale attraverso una via protetta dai tiri dell’artiglieria austriaca. Numerosi i passaggi in galleria con soste rinfrescanti. La vista sulla parte finale della Val d’Astico e sulla pianura è formidabile. La tappa finale sarà alla Chiesetta dei Granatieri di Sardegna, brigata che fu posta a difesa del monte nel giugno 1917 e che qui s’immolò quando l’esercito imperiale austriaco sferrò un imponente attacco durante la Strafexpedition.

COSTO: 10 euro con prenotazione obbligatoria.

GUIDE: Basilio Zorzi, coordinatore Comitato Centenario Grande Guerra - Lucio Penzo, presidente Consorzio Pro Loco Colli Berici

Si raccomanda abbigliamento consono, scarponi o pedule e una torcia elettrica.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00 e 15.00-18.30 e il sabato: 8.30-13.00 - Telefono 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

