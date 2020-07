Il miglior musicista di strada dell'anno a Londra live al Viest

“Le serate d’estate vanno passate in giardino, con un cocktail in mano e tanta buona musica…” così presenta la serata l'organizzatore.

Un appuntamento con bella musica e buon cibo Venerdì al Ristorante Mezzaluna di Torri dalle 19.30 alle 22.00, con ospite speciale

LUCA FIORE Live al Viest Ristorante Mezzaluna - Pool & Garden.

CHI E' Luca Fiore?

Proclamato “𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨” dal sindaco di 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚, Luca Fiore è un giovane cantautore e chitarrista attivo nella capitale inglese. Durante la sua carriera d’artista e turnista, si è esibito in teatri prestigiosi come l’O𝟐 𝐒𝐡𝐞𝐩𝐡𝐞𝐫𝐝’𝐬 𝐁𝐮𝐬𝐡 𝐄𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞, 𝐀𝐧𝐧𝐚𝐛𝐞𝐥’𝐬 (𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐚𝐭𝐫𝐚, 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬) e il Festival of Benicassim in Spagna, oltre ad apparire su 𝐑𝐚𝐢 𝟐 ed aprire concerti per artisti del calibro di 𝐌𝐚𝐱 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞̀. Più volte intervistato da Repubblica e dalle principali radio italiane (𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝟐, 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐞𝐣𝐚𝐲, 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨…), Luca è uno dei pochi italiani autorizzati a suonare nella metropolitana londinese.

DOVE SI SVOLGE LA SERATA?

Nel giardino estivo del Viest Hotel Vicenza, la nostra location preferita!

Luci soffuse per godere del tramonto

Servizio Ristorante e Pizzeria

Ampi spazi per garantire le distanze di sicurezza

Prenotazioni tel. 0444 582677

Viest Mezzaluna Ristorante&Pizzeria

Via Uberto Scarpelli 41 – Vicenza