Il mezzosoprano Claudia Marchi e "Sassofoni delle Marche" al Remondini

Giovedì 11 maggio alle ore 21 si terrà il concerto del Quartetto "Sassofoni delle Marche" al Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C per l'ultimo della stagione stagione concertistica 2017. Il gruppo alle prese con repertorio che spazia da Beethoven a Brahms, da Sostakovic ai ritmi latini sarà affiancato dal mezzosoprano Claudia Marchi e da Carmine D’Alena alle percussioni insieme ai "Momento Latino" da Sudamerica e Spagna.

