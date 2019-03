Il Mercato biodiverso mensile a Vicenza

Il mercato è un appuntamento conviviale con contadini, artigiani, aziende agricole rispettose della terra e del prodotto per un risanamento condiviso del territorio.



QUANDO Il secondo sabato del mese fino ad aprile.



DOVE Trovi i gazebi all'inizio di via Baracca a pochi metri della rotatoria alberata di Viale S.Agostino, di fronte all'A&O e vicino ai campi da rugby. L’accessibilità è facile per le persone a mobilità ridotta e il parcheggio è gratuito.



CHI (e cosa!) I produttori biodiversi vicentini e veneti attenti alla terra e alla comunità vi portano prodotti liberi da fitosanitari di sintesi: frutta e verdura di stagione, patate e fasoi di Posina, formaggi e yogurt anche caprini, uova, pane fresco, miele, cereali antichi e farine poco raffinate, pasta integrale artigianale, legumi per zuppe, vino dei Colli Berici senza solfiti aggiunti, birra con cereali dei Colli Berici.



Ci sono anche prodotti di cosmesi e per la pulizia della casa, abbigliamento con tessuti naturali (canapa, ortiche, cotone biologico), fiori che piacciono alle api.



Per più info contattaci sulla pagina Mercato Genuino ai Ferrovieri, al telefono 347 612 4124 o via email genuinoaiferrovieri@gmail.com