Mercatino di Natale a Caldogno

Come consuetudine anche quest'anno i genitori e i bambini della scuola dell'infanzia "G. Pascoli" di Cresole-Rettorgole in collaborazione con le insegnanti daranno vita al mercatino di Natale. Si tratta di un evento che introduce al periodo più magico dell'anno, tempo di condivisione e solidarietà. Nel periodo pre-natalizio i bambini della scuola si sono impegnati nel realizzare delle strenne con cui augurare buone feste, inoltre ci saranno manufatti realizzati da volenterosi genitori e sostenitori. Immancabili squisite torte e biscotti con le quali deliziarsi.

Quest'anno dalle ore 11 verrà offerto l'aperitivo e dalle 14 sarà presente BABBO NATALE per incontrare i bambini e ricevere le loro letterine.