Il Mercatino dell'Addolorata a Zugliano: prodotti tipici e antiquariato

In occasione della Sagra dell'Addolorata, domenica 26 marzo dalle 9.30 alle 18.30 è in programma il mercatino in piazza a Zugliano con l'esposizione di prodotti tipici e antiquariato. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Zugliano. Per partecipare come hobbista o artigiano con il proprio stand contattare: prolocozugliano@gmail.com - Mirko 392.0908239 - Luca 392.1949387.

ELENCO MERCATINI