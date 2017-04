Il menù pasquale a "Il Querini da Zemin" di Vicenza: tradizione e innovazione

Domenica 16 aprile alle 12.30 il Ristorante Il Querini da Zemin a Vicenza in viale del Sole 142 organizza il "Pranzo di Pasqua 2017" con menù speciale di bis di antipasti, due primi, due secondi e dolce oltre ad acqua, vini e caffè. Sarà riservato un menù speciale per i più piccoli ad un prezzo contenuto. Il locale proporrà i piatti della tradizione con qualche variante innovativa e sorpresa da condividere con amici, parenti e famiglia. Costo: 45 euro adulti - 20 euro bambini. Per informazioni e prenotazioni: telefono e fax 0444.552054 - mobile 327.1863 754 - info@ilquerinidazemin.it.

IL MENU' DI PASQUA:

2 Antipasti: Rotolo di coniglio con chutney al mango e cicoria croccante - Flan di ortica pioppini e fonduta di Castelgrotta

Primi piatti: Risotto con spugnole e tapioca alla rucola - Tortelloni ripieni con carletti e bruscandoli con crema inglese salata

Secondi piatti: Capretto al forno con patate - Rotolo di anitra con asparagi verdi gratinati

Dolce: Cremoso al cioccolato e nocciole frutto della passione e cocco

Acqua - Vini in bottiglia abbinati dal sommelier - Caffè

MENU' BAMBINI:

Primo: Pasticcio al ragù di carne

Secondo: Bistecca di vitello con patatine

Dolce

Acqua e bibite

ELENCO RISTORANTI