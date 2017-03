Il menù della settimana: prezzi popolari all'H2O Drink & Food di Sandrigo

Per tutta la settimana il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 (a 5 minuti dal casello autostradale di Dueville) presenta il menù a cura dello chef Tony con una vasta scelta di primi e secondi oltre a una serie di contorni stagionali sia per pranzo sia per cena. Prezzi: 12 euro completo - Primo + acqua + vino + caffè: 8.50 euro; Primo + contorno + acqua + vino + caffè 9.50 euro; Secondo + contorno + acqua + vino + caffè: 9 euro. Orario apertura ristorante: Pranzo 12-14.30 - Cena 19 - 22.30. Il menù alla carta è sempre a disposizione dei clienti. Ogni mercoledì ci sarà la "Gnoccheria" con 7 tipi di gnocchi; ogni domenica l'apericena "Spritzando" e "Menù Bruschetta + Bibita/Birra + Caffè". Per informazioni e prenotazioni: 0444.658098 (dalle ore 10).

Il menù della settimana:

PRIMI PIATTI:

- Orecchiette con cavolfiore e pancetta - zucchine e salsiccia - apsragi e speck

- Spaghetti al ragù - alla carbonara -

- Gnocchetti sardi al pesto - al tonno - pomodoro e basilico

- Orzo e farro spadellato con pomodorini, rucola, gamberetti e Philadelphia - Maccheroni alla boscaiola - al ragù - ricotta e spinaci

- Penne al cortile;

- Spaghetti alla pescatora - con le acciughe - olio, aglio e peperoncino;

- Penne all'anitra - pomodorini, brie e rucola;

- Gnocchetti alla sorrentina;

SECONDI PIATTI:

- Straccetti di pollo con pomodoro, mozzarella ed origano;

- Spezzatino di manzo con patate;

- Frittata con asparagi;

- Hamburger vegetariano con spinaci e grana;

- Spezzatino con piselli;

- Bocconcini di pollo con noci e menta;

- Scaloppina al marsala

- Fegato alla veneziana con polenta;

- Tagliata di pollo con rucola e grana - con peperoni e olive;

- Roast-beef di manzo;

- Vitello tonnato;

- Scaloppina ai funghi;

- Petto di pollo alla griglia;

- Caprese;

- Club burger vegetariano;

CONTORNI MISTI: Affettati - Formaggi - Verdure

