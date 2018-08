Per il Festival Vicenza in Lirica, Alessandro Duranti presenta il libro "Il melomane domestico. Maria Callas e altri scritti sull'opera". Dialoga con l'autore Marco Cavalli.

Accompagnano il soprano Sara Pegoraro e al pianoforte Alessandro Marini.



Attraverso i suoi "ricordi di ascolto" Alessandro Duranti ripercorre, con una grande finezza interpretativa e irresistibile humour, la straordinaria carriera di Maria Callas e l'arte di grandi compositori italiani come Verdi, Puccini, Mascagni. Una sorta di originale riesame di alcuni episodi cruciali del melodramma italiano, lontano dal fastidioso gergo dei melomani e dal tecnicismo dei critici.