"Il Lupo e l'Altopiano": il ritorno dei grandi predatori

Domenica 26 marzo alle Asiago Guide organizza l'escursione/ciaspolata "Il Lupo e l'Altopiano" ad Asiago, camminando tra prati, boschi e malghe per capire il ritorno dei grandi predatori nel territorio altopianese. Fin da quando si ascoltavano da piccoli le favole di "Cappuccetto Rosso" o dei "Tre Porcellini", l’immagine del lupo ha sempre spaventato ed accompagna tutti noi con un'idea falsata e stereotipata. Insieme si cercheranno i segni del passaggio del lupo in Altopiano, spiegando la sua biologia con un piccolo dibattito per individuare cosa c’è di vero nella conoscenza popolare. L’associazione nazionale delle guide, AIGAE, promuove da tempo le attività volte a comprendere il ritorno dei grandi predatori attraverso seminari ed escursioni. Lo scopo è far capire a tutti, in maniera chiara e semplice, chi sono, come si comportano, ma soprattutto qual è il loro impatto nel territorio, sia esso positivo che negativo.

INFORMAZIONI E COSTI: abbigliamento e accessori richiesti: scarponcini da montagna (no moon boot), bastoncini da trekking, vestiario invernale con pantaloni lunghi e pile/felpe, k-way. Portare acqua o tè caldo in termos/borracce per rifocillarsi. Ritrovo alle 9.30 presso il parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Spostamento co mezzi propri fino al luogo di partenza. Difficoltà: medio-bassa. Durata: mezza giornata. Posti limitati. Costo escursione + guida + tasse assicurative: 10 euro adulti - gratis per i ragazzi sotto ai 18 anni. Noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria. Info: 347.1836825 - asiagoguide@asiago.it.

