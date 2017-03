"Il Linguaggio del Corpo": come imparare ad ascoltarlo a Vicenza

"Il corpo è la mappa di noi stessi e di come stiamo: se non ne conosciamo le strade, il linguaggio, ci perderemo." Cosa ci vuole dire il nostro corpo? Siamo capaci di ascoltarlo attentamente? Seminario GRATUITO Teorico- pratico sull'importanza di porsi in ascolto verso le proprie sensazioni e le proprie tensioni: infatti, il corpo "grida" quello che la bocca tace, esprimendosi in un linguaggio che diventa quasi nascosto per Noi stessi.. Spesso presi da impegni, dagli eventi, dalla frenesia del quotidiano, accantoniamo quello che sentiamo finchè non esplode in un dolore forte o in un fastidio cronico. Dare voce al proprio corpo vuol dire riconoscere i propri vissuti, riabituarsi ad ascoltare una delle parti più profonde di sé, quella corporea, per ritrovare un equilibrio perduto.

Il seminario sarà, inoltre, un' occasione per presentare il NUOVO CORSO DI ESERCIZI PSICORPOREI, che si articolerà a partire dal 10 aprile, basato su specifiche tecniche, bioenergetiche e Gestalt, finalizzate a scoprire come entrare in più profondo contatto col proprio corpo, accrescendo le sensazioni in esso e il proprio benessere. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione inviando una e-mail a dr.ssademartinoflora@gmail.com. oppure tramite compilando il modulo http://dr-ssaflorademartino.wixsite.com/psicoterapeutavicenz/contact.

