"Il Gusto dei Ricordi": viaggio culinario con teatro al "Milleluci" di Conco

Venerdì 24 febbraio alle 20 il Ristorante Wine Bar Milleluci a Rubbio di Conco in contra' Rossi 17 organizza la cena "Il Gusto dei Ricordi" con menù tipico per un viaggio culinario nel passato dal 1910 al 1920. A tavola per raccontare un'epoca attraverso il cibo: lettere, poesie e racconti dell'epoca della prima guerra a cura della compagnia teatrale "Lampo a Piedi". Lo spettacolo accompagnerà il menù dello chef Elvis Pilati, che rievocherà con chiave innovativa i pochi e poveri prodotti di quel tempo. Per informazioni menù/prezzi con prenotazioni: 0424.709433 - labottega@interfree.it.

ELENCO RISTORANTI