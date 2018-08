Il Grande Mago Barnaba a Villa Angaran

Il sesto appuntamento della rassegna estiva #TODOshow è lo spettacolo del Grande Mago Barnaba!

Piergiorgio Vimercati, in arte Mago Barnaba e fondatore della Grande Compagnia del Mago Barnaba, quando sale sul palcoscenico incanta i suoi spettatori con il suo savoir-faire giocoso e monologhi comico-poetici.

Lo spettacolo che mette in scena si rifà ai numeri classici del circo: giocolieria, giochi di prestigio, situazioni presentate in chiave ironica. Al tutto si aggiungono momenti di coinvolgimento diretto degli spettatori.

Riprendendo la classica odissea dei clown, il Grande Mago Barnaba è sempre in gioco con se stesso, alle prese con gli inconvenienti che gli piombano addosso da ogni parte.

Se volete passare una serata divertente, in compagnia di un clown pasticcione e spassoso, questa serata fa al caso vostro!