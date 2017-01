"Il Grande Freddo alla Dolina di Busa Verle Vezzena" nell'Altopiano di Asiago

Una nuovissima e interessante collaborazione tra Associazione MeteoTriveneto e Biosphaera per parlare del microclima e delle doline del Triveneto. La morfologia del territorio dell'Altopiano di Asiago presenta numerosissime doline di origine carsica. Si tratta di avvallamenti più o meno profondi ed ampi, che si prestano al particolare fenomeno dell'inversione termica: una statificazione di masse d'aria via via più fredde man mano che si scende all'interno di esse. Attraverso le competenze e le informazioni scientifiche di Meteo Triveneto potremo approfondire il principio su cui si basa il fenomeno e sperimentare di persona le vari fasi di rilevamento e raccolta dati, nonché provare l'esperienza di vivere le temperature estreme scendendo all'interno di questi "laghi d'aria gelata". Tre uscite, con la prima a Passo Vezzena presso la dolina di Busa Verle Vezzena sabato 21 Gennaio 2017. Questa dolina storica, situata vicino passo Vezzena a 1438 m.s.l.m. è monitorata dall'Associazione assieme a Meteotrentino fin dal 2009 e la minima assoluta registrata è stata -31,6°C registrata il 3/02/12 PROGRAMMA - DIFFICOLTÀ: FACILE 16.30 - Ritrovo presso l'Hotel Vezzena per iscrizione, aperitivo o bevanda calda, descrizione del "progetto doline" da parte dell'esperto di MeteoTriveneto. Descrizione dell'itinerario e preparazione per l'escursione. 17.30 - Partenza escursione verso il sito di monitoraggio e rientro al rifugio. Tempo totale 2 ore circa. 20.00 - Cena in rifugio/hotel (facoltativa e non inclusa nella quota di partecipazione). DETTAGLI Per questa esperienza sono richiesti abbigliamento caldo e tecnico, scarponcini da trekking impermeabili, guanti caldi, berretto invernale e una bandana o sciarpa per coprire le vie aeree nonché torcia o lampada frontale in quanto l'uscita sarà svolta in notturna. Ci riserviamo di confermare o meno l'evento in base al numero minimo di partecipanti ed alle condizioni meteorologiche. Per iscriversi inviare una mail a associazione@meteotriveneto.it o guide@biosphaera.it.

