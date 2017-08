Sabato 9 settembre alle 20.15 torna "Il Giro della Rua 2017", la grande festa della comunità vicentina con la partecipazione crescente di tutte le componenti della società civile, raccolte attorno alla "Rua", simbolo ed emblema di riconoscibilità e della tradizione berica. Ingresso libero. La manifestazione, inserita nel registro regionale delle feste storiche, è organizzata dal comune di Vicenza e il Comitato per la Rua Vicenza.

PERCORSO. "Il Giro della Rua" si compone di 2 momenti distinti. Il primo, consiste nel corteo animato dalla comunità vicentina lungo lo storico percorso per le vie del centro con la "Ruetta", mentre il secondo prevede la grande festa in piazza dei Signori, che inizia all’arrivo del corteo e che prevede, dopo l’accensione della Rua, un momento suggestivo e pieno di atmosfera, uno spettacolo di musica, canzoni e cabaret, all'insegna del divertimento e della vicentinità.

LA RUA. Era la giostra che, dal 1444, ha simboleggiato la città di Vicenza in occasione della festività del Corpus Domini, tradizionalmente considerata come l'appuntamento popolare che ha infervorato gli animi dei cittadini, i quali hanno riconosciuto in essa un simbolo di unità. Nel 1928, sotto una pioggia battente, la Rua compì il suo ultimo giro, di cui rimane un filmato dell'Istituto Luce. Con i bombardamenti della seconda guerra mondiale si perdette anche il macchinario. Foto, locandine, ricordi e soprattutto le pubblicazioni di Walter e Antonio Stefani conservarono però la memoria di questo grande simbolo. Nel corso dei secoli la connotazione religiosa della torre, il cui nome fa riferimento alla ruota per i bambini montata al centro e simbolo dell'antico ordine dei notai, è divenuto un elemento di riconoscibilità civica, che ha accompagnato i momenti storici più salienti e le personalità più illustri di passaggio a Vicenza. Oltre alla Rua, Vicenza aveva un suo palio, come Siena o Asti, che accompagnava il Giro con una partecipazione davvero straordinaria di persone e mezzi.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

ore 20.15: "Il Giro della Rua" - Partenza da piazza Duomo, contra' Vescovado, piazza Castello, corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza Biade e arrivo in piazza dei Signori

ore 21: Grande festa in piazza dei Signori e accensione della Rua, spettacolo del Coro e Orchestra di Vicenza diretti dal maestro Giuliano Fracasso dal titolo “Viva la Rua: saltè e balè”.

CONTATTI: Assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza - 0444222169 - 0444221561 - partecipazione@comune.vicenza.it.

