Il Gioco del Piacere 2018

Il Gioco del Piacere per il Presidio dell'Olio Extravergine d'Oliva Italiano 2018



Da oltre 20 anni Slow Food organizza, su scala nazionale, il “Gioco del Piacere”.

Da molte edizioni il tema è l’Olio Extravergine di Oliva Italiano: oli diversi, di aree diverse, sono messi in assaggio alla cieca.

Quest'anno Slow Food Veneto propone alle Condotte un'edizione locale: assaggeremo, guidati dal Presidente Regionale Mauro Pasquali, solo olio extravergine d'oliva proveniente dalle Venezie!

Il 2017 è stata un'annata molto difficile per i produttori di olio della nostra regione: gelate durante la fioritura, secco e poi caldo tropicale hanno determinato una resa scarsissima dell'olivo.

Il prodotto che ne è risultato è scarso in quantità, ma eccellente nel sapore, come scopriremo assaggiandolo.



Inizieremo degustando sei olii, secondo la tecnica dello “strippaggio”che permette di ossigenare l’olio e coglierne gli aromi in modo più intenso.



A seguire la cena in tema, che lo chef Amedeo Sandri ha pensato per noi, in un viaggio ideale, da nord a sud, per ricordare che tutta la penisola è terra a vocazione olearia.



Menù "Le terre del Presidio dell'Olio Extravergine d'Oliva Italiano"



Nord Italia-Veneto:

Antipasto di Radicchio di Treviso in pinzimonio e Baccalà Mantecato alla Veneziana

Centro-Toscana:

Primo Piatto: Ribollita

Sud Italia-Puglia:

Secondo Piatto: Agnello alla Pecorara (cipolla, pomodoro, vino, aglio)

Isole-Sicilia:

Contorno Insalata di patate e capperi alla siciliana, con salsa di salmoriglio e olive schiacciatelle

Isole-Sardegna:

Bugnoletti dolci di patate fritti



Le pietanze saranno accompagnate dai vini dell’azienda agricola Aia dei Colombi, del nostro amico Nino Pascale.



Il costo della serata è 35€

I posti sono limitati, vi prego pertanto di prenotare quanto prima, rispondendo a questo indirizzo o telefonando

alla nostra socia Francesca Barbieri al 3487034336.