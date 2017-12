"Il Gioco d’Azzardo in Italia": seminario di formazione a Palazzo Trissino di Vicenza

Mercoledì 6 dicembre dalle 9.30 alle 14.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Trissino si terrà il seminario di formazione Il Gioco d’Azzardo in Italia, patrocinato dal comune di Vicenza, nell’ambito del progetto Conoscere le mafie, sostenuto dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico. L'incontro è rivolto ad amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti degli enti pubblici, nonché a professionisti, rappresentanti del mondo del volontariato e delle associazioni e a tutti i cittadini interessati al tema. Per maggiori informazioni: tutor@avvisopubblico.it. I successivi moduli formativi, rivolti al personale della Polizia Locale si svolgeranno il 13 dicembre 2017, il 10 e 24 gennaio 2018.

Verrà fornito un quadro legislativo del gioco d'azzardo insieme alle problematiche sociali e criminali oltre alle buone pratiche dei comuni. Dopo le tappe di Belluno, Padova e Treviso, il progetto approda a Vicenza, per il primo di 4 incontri: i successivi saranno dedicati alle Polizie Locale operante nell’ambito del territoriale. Partecipazione gratuita, previa iscrizione on-line su: www.conoscerelemafie.it.

Il tema multidisciplinare sul gioco d'azzardo, che coinvolge sempre di più l’ambito sociale, sanitario ed economico dei nostri territori. Il Veneto si pone al quinto posto in Italia tra le regioni in cui si gioca di più: nel 2016 la raccolta, l’insieme delle puntate effettuate nell’anno solare, ha superato i 6 miliardi di euro sulla rete fisica - slot machine, lotterie istantanee, scommesse sportive - escluso il gioco online.

Al seminario di formazione, dopo i saluti istituzionali del prefetto Dr. Umberto Guidato e del Consigliere comunale Raffaele Colombara, rappresentante dell’amministrazione comunale nell’associazione Avviso Pubblico porteranno il loro contributo i seguenti relatori:

• un Rappresentante della DIA, Direzione Investigativa Antimafia;

• Simona Neri, Responsabile ANCI Nazionale sul gioco d’azzardo e Sindaco di Pergine Valdarno (Ar);

• Angela Gregorini, Vicesindaco di Pavia e Assessore al Commercio e attività produttive, Personale, rapporti con l’Università;

• Gianni Belloni, Giornalista professionista, Gruppo Editoriale L’Espresso.

