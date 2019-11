Il "Giardino dei Tigli" la disabilità va in scena al Kitchen

La disabilità acquisita esordisce in teatro. La comunità “Giardino dei Tigli” andrà in scena al Kitchen Teatro Indipendente.

Il gruppo teatrale della comunità si esibirà in un vero teatro, sotto la regia e direzione artistica di Franca Pretto e Gianni Gastaldon.

La rappresentazione “I COLORI RITROVATI” è il frutto di un percorso durato un paio di mesi e che ha coinvolto nove utenti, cinque volontari, l’educatrice e la psicologa del “Giardino dei Tigli”.

«Nella nostra storia, ambientata nel paese dei Tigli», spiegano Franca Pretto e Gianni Gastaldon di Kitchen Teatro Indipendente, «un brutto giorno spariscono i colori e tutto diventa grigio e triste. Per ritrovarli gli abitanti faranno tutti assieme un percorso di ricerca e di sorprese, mettendo qualcosa di proprio, e condividendo con gli altri i passi da compiere, e, finalmente riusciranno a rivedere i colori e a sorriderne assieme».

Una metafora della condizione di un disabile acquisito che si scontra con un evento traumatico che manda in frantumi la normalità della sua vita precedente. «In condizioni di disabilità, fragilità, marginalità», spiegano i due registi, «lavorare con azioni corporee semplici e concrete può aprire la porta ai sentimenti, raccontare con parole essenziali può accendere l’immaginazione, senza la preoccupazione di “recitare”».

«L’esordio in un vero teatro e con registi professionisti», commenta Giorgio Roveggia, presidente della cooperativa “Promozione Lavoro” che gestisce la comunità, «segna un salto di qualità. Così come nell’arte figurativa, ora anche nel teatro la disabilità acquisita dimostra di saper esprimere un proprio linguaggio artistico, originale e coinvolgente».

INGRESSO LIBERO

Offerte libere andranno ad alimentare la raccolta fondi per la realizzazione di un nuovo laboratorio artistico del “Giardino dei Tigli”.

E' consigliata la prenotazione a:

info@spaziokitchen.it oppure sms o WA al 335 5625286

NOV 30

Il "Giardino dei Tigli" va in scena al Kitchen

sabato dalle ore 16:30 alle 18:00

Kitchen Teatro Indipendente

Via dell'Edilizia 72, 36100 Vicenza