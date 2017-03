"Il Giappone a Tavola": non solo sushi al Ristorante De La Ville di Vicenza

In occasione del festival di cultura nipponica "Haru No Kaze: Vento di Primavera" (17-26 marzo), giovedì 23 marzo alle 20 è in programma la cena giapponese "Il Giappone a Tavola" presso il Ristorante Hotel "De La Ville" di Vicenza in viale Verona 12 con un menù di 5 portate. Primo con gli spaghetti "yaki udon" con peperoni, cavolo cinese e pollo, la zuppa tipica "ramen", gli "takoyaki" serviti come street food (polpettine di polpo grigliate in una speciale pastella a base di grano); la frittata-frittella "okonomiyaki" di carne e verdure (pizza alla giaponese come viene chiamata a Tokyo); il dessert "dango" (spiedini dolci in cui si infilano tre o quattro polpettine di riso glutinoso). E' richiesta la prenotazione con iscrizioni entro lunedì 20 marzo. Posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: gohan@ukigumo.it - Ristorante De La Ville 0444.549001.

ELENCO CIBO E VINO