"Il Forte Gemello di Cima Campolongo" sull'Altopiano di Asiago

Sabato 21 gennaio alle 8.50 Guide Altopiano organizzano l'escursione-ciaspolata "Il Forte Gemello di Cima Campolongo" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Il Forte Campolongo, antica costruzione del primo conflitto mondiale, si trova a nord del comune di Rotzo, circondato dal bosco misto e costruito sui versanti più ripidi del monte, nel regno del calcare grigio, fossilifero e vistosamente eroso. E' considerato il "gemello" del Forte Verena. Il Forte Campolongo fu distrutto e abbandonato nel 1916, ma adesso è possibile far visita allla fortezza, restaurato e non più pericolante. Ritrovo e partenza prevista dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in viale Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell'escursione: mezza giornata. Difficoltà media impegnativa per il dislivello del percorso. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna o trekking (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), k-way, berretto e pile, felpe, guanti, giacca a vento Accessori consigliati: bastoncini da trekking, crema solare, acqua e thè caldo. A fine escusione sarà possibile pranzare al Rifugio K2 con menù fisso a 20/25 euro. Costo escursione + visita guidata + attrezzatura: 20 euro (15 euro senza le ciaspole qualora non ci fosse neve); gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 20 gennaio al numero telefonico 340.7347864.

