"Il Forte di Cima Campolongo: Gemello del Verena" a Rotzo

Domenica 19 febbraio Guide Altopiano organizzano la ciaspolata "Il Forte Gemello di Cima Campolongo" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Il Forte Campolongo, antica costruzione del primo conflitto mondiale, si trova a nord del comune di Rotzo, circondato dal bosco misto e costruito sui versanti più ripidi del monte, nel regno del calcare grigio, fossilifero e vistosamente eroso. Gemello del Forte Verena, la fortezza di Cima Campolongo fu distrutta e abbandonata nel 1916. Ora è possibile far visita al forte, restaurato e non più pericolante. Partenza alle ore 8.45 dal Bar "Alla Vecchia Stazione" vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. A fine escursione è previsto il pranzo al Rifugio K2. Abbigliamento richiesto: ciaspole se necessarie, scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca a vento, berretto, k-way, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto. Da portare con sè: occhiali da sole, crema solare, acqua, thè caldo e cioccolata. Durata dell'escursione: 3 ore e mezzo con la visita guidata. Difficoltà: facile/medio. Dislivello: 200 metri. Spostamento con mezzo propri. Costo: 15 euro adulti + 5 euro noleggio ciaspole. Pranzo: 20/25 euro. Prenotazione obbligatoria: 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

