IL DUO & Di Vinci + Jam Session allo Spazio Nadir

L'associazione culturale ARTuro presenta IL DUO meets Riccardo di Vinci + Jam Session da Nadir.

Gioele Pagliaccia e Giulio Campagnolo aka "IL DUO" sono due musicisti molto attivi nella scena jazz Italiana ed internazionale e collaborano con artisti apparentemente molto diversi tra loro come Will Bernard, Danilo Gallo, Joe Lally (Fugazi), Idris Ackamoor & The Pyramids, Giovanni Perin, Piero Bittolo Bon, Monique "Honeybird" Mizrahi e tanti altri.

Per questa occasione saranno accompagnati dal bassista padovano Riccardo Di Vinci, side man molto richiesto da gente come Mauro Ottolini, Morgan, Carlo Atti, Roy Paci, Enzo Carpentieri ed altri.

I tre presenteranno "FUNKO ITALIANO", disco registrato in compagnia dello storico chitarrista e compositore americano Will Bernard (già al fianco di Tom Waits, Bernard Purdie, John Medeski, Don Cherry, Zigaboo Modeliste, Donald Harrison, Dr. John...), dopo di che ci sarà la JAM SESSION aperta a tutt*.

Ingresso libero con tessera ARTuro 2020, che si può fare la sera stessa (5€).

Alla fine del concerto si farà cappello per gli artisti.

E' gradito il contributo eno/gastro.

GEN 12

IL DUO & Di Vinci + Jam Session

domenica dalle ore 20:30 alle 23:30

Spazio Nadir

Contrà Santa Caterina 20, 36100 Vicenza