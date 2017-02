"Il Dominatore degli Altipiani": ciaspolata storica al Forte Verena

Domenica 5 marzo Guide Altopiano organizzano la ciaspolata guidata "Il Dominatore degli Altipiani: Forte Verena" nei luoghi della Grande Guerra. "Il Dominatore dell'Altopiano", come veniva chiamato il Forte Verena durante la prima guerra mondiale, è un'opera militare corazzata italiana che ancora oggi in parte si può ammirare a quota 2019 metri sull'omonimo monte. Partenza prevista per le ore 8.45 dal Bar "Alla VecchiaStazione" di Asiago in via Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Durata dell'escursione: mezza giornata/una giornata. Difficoltà: impegnativo per la lunghezza. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca a vento, berretto, guanti e un cambio totale sempre pronto in auto. Da portare con sè: occhiali da sole, crema solare, acqua, the caldo e cioccolata. Costo: 15 euro adulti - 5 euro per i ragazzi fino a 15 anni - gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 4 marzo: 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

ELENCO ESCURSIONI