Il divo della trap Guè Pequeno a Vicenza

Arriva a Vicenza uno dei rapper più influenti d' Italia, un punto di riferimento assoluto nel suo genere, e con i suoi oltre 100 milioni di streaming uno dei più ascoltati.

Villa Bonin fa scatenare tutto il Nord con un party dUb tutto da vivere: dUb sta per dance urban beat, un evento perfetto per muoversi a ritmo del groove sinuoso che fa scatenare i top club del pianeta: hip hop e trap ai massimi livelli. Sabato 5 ottobre sul palco c'è un ospite d'eccezione, Guè Pequeno. Prima con i Club Dogo e poi come solista, domina le classifiche e fa scuola con il suo flow.

Nel 2017 è stato l'artista italiano più ascoltato su Spotify e le canzoni del suo album "Sinatra", uscito nel 2018, totalizzano complessivamente oltre 100 milioni di ascolti. L'idea giusta a Villa Bonin è vivere la serata fin dalla cena, che qui inizia sempre da un aperitivo d'eccellenza. Cena dalle 21, ingresso in disco dalle 22 e 30, concerto del guest alle 2.

Nato e cresciuto professionalmente con i Club Dogo, Gue Pequeno è un rapper fra i più conosciuti, definito da molti come l’antagonista di Fedez, il cantante è sicuramente uno dei personaggi più discussi e criticati sulla scena musicale italiana.

Cosimo Fini milanese classe 1980 abbandonato dal padre da piccolo si è conquistato la fama come Guè, grazie a una specie di istinto che l’ha guidato dai palcoscenici dei centri sociali fino alla poltrona girevole da giudice dell’ultima edizione di The Voice, perchè solo correndo un po’ più veloce dei cambiamenti si può diventare quello che lui è diventato per la musica rap. Guè Pequeno il gradasso. Guè Pequeno la rapstar. Guè che trova rime geniali. Guè sulle copertine dei rotocalchi scandalistici. Guè che riempie i live club. Guè che guadagna tanti soldi. Guè che cambia sempre idea. Non c'è un modo facile per definire Guè Pequeno: rapper, musicista, imprenditore, ora anche personaggio televisivo.