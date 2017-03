"Il Distretto Biomedicale Mirandolese si racconta" a Schio

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DIVULGATIVA ALLA MOSTRA "OLTRE L'UOMO" DI SCHIO

Mercoledì 19 aprile alle 21 si terrà l'incontro "Il Distretto Biomedicale Mirandolese si racconta" per la rassegna divulgativa della mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie". Grazie all’intraprendenza di alcuni imprenditori visionari e coraggiosi, a Mirandola, nella zona nord della provincia di Modena, si è creato nel dopoguerra uno dei più importanti distretti biomedicali mondiali, che conta oltre 100 aziende specializzate in prodotti plastici monouso ed elettromedicali. Oltre cinquant’anni di storia, di lungimiranza e di capacità di innovare che nemmeno il terremoto del 2012 è riuscito a piegare, saranno raccontati dalla viva voce di Alessandro Rossi responsabile Innovazione e Ricerca di Confindustria Modena, Alberto Bortoli amministratore delegato di Fresenius Hemocare Italia Srl e Giuliana Gavioli la vice presidente di Confindustria Modena e Tecnopolo. Modererà gli eventi Luca Fabrello, giornalista-portavoce del Distretto della Scienza e Tecnologia. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.distrettoscienza.it - pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo” - luca.fabrello@distrettoscienza.it.

ELENCO INCONTRI