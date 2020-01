Il disegno spontaneo per essere felici, gli studi di Arno Stern

Seminario di due giornate con Maria Pia Sala (la seconda giornata è un approfondimento opzionale) aperto a tutti, in particolare ai genitori, agli educatori e agli insegnanti, sugli studi di Arno Stern: l’essere umano, in particolare quando è piccolo, disegna spinto da un bisogno istintivo che non ha a che fare con l’arte ma con la memoria dello sviluppo dell’organismo. Studi confermati dalle neuroscienze. Come relazionarsi con i bambini per non ostacolare il processo naturale e spontaneo dell’atto del tracciare? Lodare? Correggere? Insegnare? Fare mostra dei loro disegni? Per informazioni: info@atelierdellatraccia.it