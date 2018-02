Il Diavolo Veste Prada - il musical ad Asiago

Dopo i sold-out della scorsa stagione, torna in scena il musical evento del 2018!

Tratto dal celebre film del 2006, con la sua colonna sonora elettrizzante e le coreografie irresistibili, lo spettacolo coinvolgerà e farà ballare il pubblico di ogni età! Le più famose canzoni di tutti i tempi unite ad una buona dose di divertimento per farvi ridere, scatenare e commuovere!

2 ore di puro divertimento con le più belle hit degli anni 70/80/90!“

Nel favoloso e sfavillante mondo della Moda, Miranda è un mito assoluto. Elegante come nessuna, dirige la rivista patinata più venduta e prestigiosa del pianeta. Quando Andrea – ventitre anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice – accetta di lavorare per lei in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di avere stretto un patto con il diavolo. Perché Miranda – l’algida, sofisticata Miranda – dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e volubile, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno…