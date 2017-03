Il Delitto Valmarana: "Cena con Delitto Senza Attori" a Vicenza

A grande richiesta, torna la cena con delitto in Villa Valmarana ai Nani

THE DINNER - CENA CON DELITTO SENZA ATTORI

Un evento ispirato alle classiche cene con delitto, dove i protagonisti siete voi!

Un incidente. Forse. Anzi, un delitto, sicuramente. Avvenuto 250 anni fa, proprio in Villa Valmarana ai Nani.

Una indagine difficile, indizi rovinati dal tempo, tanti esperti da contattare… riuscirete a risolvere il caso?

Lo scopo del gioco è individuare il colpevole di questo efferato omicidio in una location d'eccezione. Troverete sui tavoli i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco. Il ritmo delle portate scandisce il ritmo dell'indagine: un conduttore (commissario) gestisce le fasi del gioco e vi accompagna rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi indicazioni e prove.

Ma… attenzione! Non tutti gli indizi vi verranno comodamente serviti a tavola: alcuni dovrete cercarli nella villa e nel giardino!

POSTI LIMITATI: massimo 70 iscritti - tavoli da 10 persone

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 60 euro a persona, INCLUSA visita guidata alla Villa, cena circondati dalla magia dei dipinti del Tiepolo con 3 portate + dolce (vino cantine Piovene Porto Godi e acqua inclusi), una bottiglia di vino ogni due persone in omaggio e, ovviamente, l'indagine sul delitto!

VENERDI' 18 NOVEMBRE - ore 20.00 - VILLA VALMARANA AI NANI - VICENZA

Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti o comunque ENTRO MARTEDI 15 NOVEMBRE

Menù della serata preparato dal catering Pepe Nero

Antipasto

Cestino di sfoglia ripieno con verdure

Salmone affumicato

Crostino gratinato con radicchio

Primo: Risotto con zucca e noci

Secondo: Rotolino di faraona con verdure spadellate, peperoni al forno e tortino di patate.

Dolce: Tortino al cioccolato con salsa ai lamponi.

Caffè, Acqua e Vino dell'azienda Piovene Porto Godi Vini

***possibilità di secondo piatto alternativo vegetariano***

e…. un delitto da risolvere!



Villa Valmarana ai Nani

Tra le più belle ville settecentesche del vicentino e dell'intero Veneto, è famosa nel mondo per il ciclo di affreschi firmato da Giambattista Tiepolo e da suo figlio. Le grottesche statue dei nani che le danno il nome, controllano dal muro di cinta e ricordano la triste leggenda che li avrebbe ispirati.

