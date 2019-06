“Il Defilè della Rinascita” tessuti preziosi per le donne malate

“Il Defilè della Rinascita” viene proposto in Piazza dei Signori a Vicenza, dopo le tre riuscite esperienze di Bassano del Grappa (a Palazzo Bonaguro e in piazza Libertà) e di Marostica (piazza degli Scacchi). L’idea di una sfilata di moda nasce dal desiderio di far vivere alle donne, seguite dall’Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, un’esperienza straordinaria allo scopo di migliorare la loro qualità di vita, per far ritrovare loro la gioia di ritrovarsi belle nonostante la malattia. Il percorso desidera esaltare le donne che amano vivere attraverso il contributo delle meravigliose creazioni di Silvia Bisconti.



Gli abiti realizzati dalla stilista, ricchi di colori, grazie agli splendidi tessuti Bonotto, si abbineranno ai turbanti con decorazioni di fiori e frutta grazie a “Le Conturbanti” e a “Flowers BL”: sarà l’occasione per le partecipanti di prendersi cura della propria femminilità e per affidarsi ad uno staff che saprà valorizzare la loro naturale ed intatta bellezza. La sfilata diventa quindi un’occasione terapeutica per intraprendere un percorso di consapevolezza.



Durante la serata sfileranno una trentina di pazienti oncologiche dell’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa e dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Assieme a loro in passerella ci saranno anche una ventina di donne, parlamentari, sindaci, giornaliste, imprenditrici, oncologhe, palliativiste, con l’intenzione di diffondere il messaggio che la malattia non è un ostacolo alla bellezza.



Per ogni “modella”, nei mesi scorsi, sotto la stretta direzione della stilista di “Raptus&Rose”, Silvia Bisconti, è stato confezionato un vestito su misura ricco di colori, di drappeggi, di aggiunte, in sintonia con età e le misure di ognuna.

Venerdì 28 giugno, ore 19.00

