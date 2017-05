"Il Corpo della Crisalide": festival di musica e teatro al CS Bocciodromo

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio, venerdì 19 e venerdì 26 maggio Teatro della Cenere e Bocciodromo Vicenza presentano la manifestazione culturale "Il Corpo della Crisalide: L'Identità tra Desiderio e Memoria", festival di musica, teatro, dibattiti e laboratori, presso il CS Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198. Alcune serate e incontri sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL:

Venerdi 5 maggio

ore 17.30: Aperitivo al Bar BisBoccia - Il bar del Bocciodromo con presentazione del festival

ore 18: Incontro "Identità e desiderio nella letteratura araba" - Clara Polistena (ricercatrice Master MIM: Crossing the Mediterranean) e Marta Scaccia (direttrice artistica Teatro della Cenere) presentano il romanzo "La prova del miele" di Salwa al-Neimi. Ingresso libero

ore 20.30: "A cena con Non Una Di Meno - Vicenza" - Cena vegetariana di autofinanziamento con "Non Una Di Meno", percorso femminista internazionale. Racconti di ritorno dall’Assemblea Nazionale di Non una di meno a Roma con presentazione di ritratti a cura del collettivo Assemblea Permanente "We Want Sex". Costo: 13 euro. Info e prenotazioni 338.2417912.

Sabato 6 maggio

ore 16.30: Proiezione del lungometraggio "Un’ora sola ti vorrei" di Alina Marazzi - Un lavoro sulla memoria che si concretizza in un gesto d’amore verso la madre perduta nell’infanzia. Ingresso libero

ore 18:00-20:00: "Segno e Metamorfosi" - Laboratorio di linocut - Rapida incursione nel processo della stampa a rilievo con l’artista vicentino Federico Fusetti. Il laboratorio è aperto a ragazzi e adulti, il materiale necessario è fornito dall’organizzazione. Posti limitati. Ingresso a 10 euro. Info e prenotazioni: fusetti.federico94@gmail.com

ore 21: Spettacolo "Cassandra" - Trilogia pagana - Teatro della Cenere presenta il primo capitolo della trilogia teatrale dedicata allo sguardo femminile nella mitologia classica. Regia di Marta Scaccia. Con Elisabetta Luise. Tecnici audio-luci Martina Camani, Marta Scaccia. Info e prenotazioni info@teatrodellacenere.it o 3472193081. Ingresso a 5 euro.

ore 22.30: Dj set by Prince Anizoba from Area (house music). Ingresso libero

Domenica 7 maggio

Dalle ore 10 alle ore 13: Workshop di teatrodanza con Teatro della Cenere - Seminario introduttivo rivolto a tutti coloro che siano interessati all’aspetto poetico e creativo del movimento a cura di Martina Camani, Elisabetta Luise e Marta Scaccia. Posti limitati. Info e prenotazioni info@teatrodellacenere.it o 3472193081. Ingresso a 15 euro.

Ore 15:00-16:00 / 16:00-17:00 / 17:00-18:00: "Carte d’Identità" - Laboratorio di acquerello per bambini dai 6 ai 12 anni con l’illustratrice Serena Mabilia (Temperino - Serena Mabilia). Il materiale necessario è fornito dall’organizzazione. Posti limitati. Info e prenotazioni serenamabilia@gmail.com. Ingresso a 5 euro.

ore 18: Conferenza "Libertà di Genere: Una Rivoluzione Culturale" con Damian Bruzzo-Morris (Teatro della Cenere) dialoga con Mirco Di Naro (Arcigay 15 Giugno - Vicenza) sui significati dell’identità transgender a partire dalla sua esperienza personale. Ingresso libero

ore 20:30: "Intransigenti Circostanze d’Amore" - Reading di poesie di Tommaso Righetto, poeta vicentino. Ingresso libero

ore 21: "Zabriski Live" - Concerto del cantautore vicentino Zabriski, ad accompagnarlo Augusto Dalle Aste (contrabbasso) e Leonardo Ferrari (batteria). Ingresso libero.

Venerdì 19 Maggio

ore 19: Spettacolo "Troiane" - Trilogia pagana - Teatro della Cenere - Performance di 15 minuti ispirata all’omonimo testo di Euripide. Regia Martina Camani e Marta Scaccia / Con Maria Cascone, Elisabetta Luise Laura Mondin. Ingresso libero.

Venerdì 26 maggio

ore 21: Spettacolo "Baccanti" - Trilogia pagana - Teatro della Cenere presenta il terzo capitolo della trilogia teatrale dedicata allo sguardo femminile nella mitologia classica. Regia Marta Scaccia / Con Damian J. C. Bruzzo-Morris, Martina Camani, Maria Cascone, Rocco Dal Lago, Sebastiano Lubian, Elisabetta Luise, Laura Mondin, Valerie Payne, Luca Rossi, Gianna Rubini, Marta Scaccia, Enrico Stecchezzini, Antonio Zuccon Ghiotto. Ingresso a 5 euro. Info e prenotazioni info@teatrodellacenere.it o 3472193081.

INFORMAZIONI: Associazione Culturale Teatro della Cenere - www.teatrodellacenere.it - info@teatrodellacenere.it / C.S. Bocciodromo

Via Alessandro Rossi 198 - Vicenza - www.facebook.com/bocciodromo.vicenza.

