Il contastorie alla Spiaggia: racconti per bambini

Una spiaggia per Vicenza invita bambini e adulti ad assistere alla magia del "Raccontastorie" di Pino Costalunga e la sua sensazionale capacità di stregare tutti con le sue parole!

Pino Costalunga leggerà alcuni brevi racconti che hanno come tema la spiaggia, il mare e l'acqua. Per piccini e anche per grandi!

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

Adatto a bambini dai 3 ai 99 anni

Chi è Pino Costalunga?

Pino Costalunga è responsabile artistico di Glossateatro con sede in provincia di Vicenza e Direttore Artistico di Fondazione AIDA di Verona

I suoi spettacoli sono stati rappresentati in Italia e Francia , Austria , Portogallo , Malta , Canada , Egitto , Spagna , Polonia , Germania , Tunisia , Svezia , Romania , Grecia, Belgio , Olanda, Lussemburgo , Turchia, Libano, Siria, Messico.

Recita e tiene puntualmente corsi di Commedia dell'Arte in scuole di teatro in Svezia, nazione dove lavora oramai costantemente da una ventina di anni anche come attore e regista in produzioni per ragazzi.

Ha lavorato come insegnante ospite di teatro - commedia dell'arte - pure per l'Università di Xalapa (Messico), in Francia ed Egitto

Lavora molto con il Teatro per i ragazzi e con i ragazzi con progetti di lettura e di spettacolo.

E' da alcuni anni puntualmente ospite di festival e manifestazioni che si interessano di letteratura per ragazzi come il Festivaletteratura di Mantova con progetti legati soprattutto alla lettura ad alta voce. Ha vinto nel corso degli anni vari premi soprattutto come regista, ultimo in ordine di tempo il premio nazionale Biglietto d'Oro del Ministero dei Beni Culturali nel 2008 nella categoria spettacoli per ragazzi prodotti da Stabili di Innovazione con lo spettacolo "Pippi Calzelunghe" di cui ha curato traduzione, riduzione e regia (con la collega svedese M. Rolfart) coprodotto da Fondazione Aida di Verona e Glossateatro di Vicenza. Dal 2014 collabora con il Gran Teatro alla Fenice di Venezia e il Conservatorio Pollini di Padova per i quali costruisce spettacoli basati su Opere rivolti ai bambini (ha già realizzato una riduzione per bambini de “La Cenerentola” di G. Rossini e quest’anno della Tetralogia di Richard Wagner, con gli adattamenti musicali di Luciano Borin.

Ha curato il testo del Musical “Il Magico Zecchino” per i 60 anni dello Zecchino d’Oro prodotto da Fondazione Aida, Antoniano di Bologna e Centro Servizi Santa Chiara di Trento che è in tourné dal novembre del 2017 e quest’anno per il Musical dedicato a Gianni Rodari “Favole al Tealefono” che nel 2018 ha debuttato al Teatro Manzoni di Milano.