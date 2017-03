"Il Colle di Sossano: Monte della Croce e Cistorello" sui Colli Berici

Domenica 26 marzo alle 8.50 è in programma l'escursione "Il Colle di Sossano: Monte della Croce e Cistorello" per il ciclo delle "Domeniche Natural-Culturali" con una passeggiata sui Colli Berici da Sossano fino al Monte della Croce e del Cistorello. Ritrovo presso il parcheggio del municipio di Sossano in piazza Mazzini 2. Prenotazione obbligatoria. Spostamento con mezzi propri. Al termine è previsto un piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Sossano e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici. Costo: 5 euro. Guida: Antonella Badin, animatrice del territorio del Consorzio Pro Loco Colli Berici. Difficoltà: facile. Per informazioni: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio, 3 - Nanto - aperto dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 e 15:00-18:30 e il sabato 8:30-13:00 - 0444.638188 - consorzio@colliberici.it.

ITINERARIO: inizierà dal Monte della Croce, amena zona collinare, dove sono stati ritrovati anche reperti paleolitici. Da qui ci si incamminerà lungo un sentiero un po’ impervio nel primo tratto, ma poi più agevole, da cui si potrà ammirare continui scorci sulla sottostante Val Liona e in particolare sul borgo di Villa del Ferro. Lungo il percorso si vedranno i germogli di asparagi e pungitopo oltre ad altre piante ed arbusti, che danno al bosco una veste primaverile. Si raggiungerà la cima del Monte Cistorello, dove si osserveranno i resti di un tempio augurale romano, volgendo lo sguardo sullo spettacolare panorama verso nord che abbraccia il gruppo del Baldo, i Lessini, il Carega ed il Pasubio. Infine si scenderà attraverso i tratti boscosi e asfaltati fino al punto di partenza.

ELENCO ESCURSIONI