"Il Collage: Tecnica, Ricerca e Metodo" al CUCA di Sovizzo

OSCAR SABINI - IL COLLAGE: TECNICA, RICERCA E METODO

24 - 25 FEBBRAIO 2018

Info e iscrizioni: https://goo.gl/forms/kE3hXsIQRCrl8gqo2

Contatti: 348.7335506 - info@centroapolloni.com

La casualità di accostare, nel collage, immagini ritagliate può rischiare di spostare l’attenzione dall’oggetto di lavoro? E se si è consapevoli di questo, è possibile ridurre il rischio di farci governare dal collage guidandolo noi stessi con un metodo? Se davvero esiste un metodo, ciò che c’è da sapere su questa tecnica è che non è una alternativa semplificata del disegno o del tratto pittorico, bensì, un linguaggio che ha delle sue caratteristiche proprie. Tra queste, la più ricorrente, è quella della casualità - da non confondere con la libertà a tutti i costi o un certo estremismo nel costruire immagini marcatamente troppo irreali. La sfida che il collage pone è proprio quella di saper governare tutta questa potenziale casualità, e di poterla incanalare secondo un percorso che ha molto a che fare con ciò che siamo.

Individuare alcuni punti fermi sull’immagine ritagliata diventa necessario, quindi, per costruire un proprio metodo di lavoro, personalizzato, dove apprendere, al tempo stesso, modalità di archiviazione, valutazione dei supporti, dei materiali, degli strumenti e sperimentando diverse possibilità di intervenire sul collage, con altre tecniche.

Programma:

Il Tavolo da lavoro - Come si organizza un tavolo da lavoro per praticare la tecnica del collage? Ognuno ha il suo modo di mettere ordine ai propri strumenti, ma è importante riconoscere la funzionalità dello spazio in cui si lavora.

La Ricerca - La fase della ricerca è fondamentale se si pensa che poi questa avrà una ricaduta importante sul proprio progetto. Saranno esplorate qui tre diverse modalità di ricerca: casuale, mirata, integrata.

L’Archiviazione - Saper conservare è mettersi nelle condizioni di poter ritrovare uno specifico ritaglio di carta che, a volte, può essere determinante. Trovare uno spazio per tutto quello che, in fase di ricerca, potrà servire nella propria opera diventa quasi parte dell’opera stessa.



La Composizione - In questa fase i partecipanti saranno invitati a realizzare almeno una tavola definitiva, con la tecnica del collage, utilizzando il materiale ricercato e archiviato, seguendo principalmente due passaggi: la combinazione casuale dei materiali per arrivare a un concetto, un’idea, un progetto; la combinazione mirata dei materiali secondo un proprio progetto iniziale.

Le Tecniche - Di volta in volta, durante tutto il percorso formativo, saranno introdotte, da parte del docente, alcune tecniche finalizzate principalmente ad affrontare alcuni aspetti e temi quali: la privacy e il diritto d’autore; il trattamento e la cura della carta patinata; interventi pittorici e combinazione tra disegno e collage.